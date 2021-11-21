اليوم السابع
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بدء امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس وشهادة تطعيم كورونا شرط الدخول

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:06 م
بدء امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس وشهادة تطعيم كورونا شرط الدخول جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، انطلاق امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية - دور نوفمبر، حيث تعقد الامتحانات يومى السبت والخميس خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021.
 
وقالت الكلية، إنه تم اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الاحترازية والتى تنظم سير الامتحانات، وتم الإعلان عنها لجميع الطلاب مسبقا قبل بدء الامتحانات اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات وتقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.
 
كما تم التأكيد على عدد من الضوابط، منها أن جميع الطلاب قاموا بتلقى اللقاح؛ كذلك التأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات مع التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات، كما تم الإعلان عن جداول الامتحانات وأماكن اللجان من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لكلية التجارة منعا لتكدس الطلاب.
 
جدير بالذكر، أنه قد تقدم لأداء امتحانات الدور الثانى للدراسات العليا 133 طالبا لامتحانات الدبلومات والتى يبلغ عددها 14 دبلومة، 31 طالبا لامتحانات تمهيدى الدكتوراه، و59 طالبا لامتحانات تمهيدى الماجستير.

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تجاره عين شمس

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