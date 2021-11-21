اليوم السابع
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الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية تحصد المركز الأول فى مارثون ابتكار

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:19 م
الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية تحصد المركز الأول فى مارثون ابتكار الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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حصد فريق مشروع "إنجاز" المشترك بين قسم هندسة وعلوم الحاسبات وقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية المركز الأول على محافظة المنوفية فى مسابقة Creativa وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار أعضاء الفريق إلى أن الهدف الأساسى من المشروع هو الحفاظ على المحاصيل الزراعية وتقليل نسبة الفقد فى الانتاج.

كما أن فكرة المشروع تقوم على ترشيد استخدام المياه والأسمدة والامداد بهما بطريقة آلية طبقا لاحتياج المحصول بناء على المعلومات التى يتم جمعها باستخدام الحساسات المتاحة بالسوق المصرى ومعالجتها بأحدث وسائل الذكاء الاصطناعى والنظم الرقمية الحديثة.

وأكد الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية على أن نجاح هذا المشروع وحصوله على المركز الأول ما هو إلا نتاج تعاون مشترك بين أقسام الكلية المختلفة وتبادل الخبرات بين أبناء كلية الهندسة الالكترونية العريقة.

وضم فريق العمل الدكتور أمجد سيد عبد المجيد بقسم هندسة الالكترونيات الصناعية والتحكم والدكتور عز الدين بدوى حمدان بقسم هندسة وعلوم الحاسبات والدكتور عبدالله نبيل محمد مصطفى بقسم هندسة وعلوم الحاسبات.


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

هندسة وعلوم الحاسبات

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