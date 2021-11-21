المغرب: أكثر من 24.3 مليون ملقحًا بالجرعة الأولى

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 24 مليونًا و386 ألفًا و286 شخصًا، مضيفة أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ مليونين و256 ألفًا و7 أشخاص حتى السبت.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 1146 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و5424 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف البيان بأن متلقي الجرعة الثالثة المعززة بلغ مليون و601 ألفًا و912 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.