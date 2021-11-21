الكهرباء تحتفل غدا بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر

كتبت رحمة رمضان

تحتفل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المحطات النووية، غدا الاثنين بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية بمصر بمركز المنارة بقاعة المؤتمرات، وبحضور العديد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وجميع وسائل الإعلام.

ويمثل 19 نوفمبر الذى حددته الوزارة العيد الأول للطاقة النووية من كل عام يوما تاريخيا فى حياة المصريين، حيث شهد هذا اليوم من عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روس اتوم الروسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المشروع.

وتعتبر أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة هو اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الامان المستخدمة فى هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على أنها تعتبر الأعلى أمان والأحدث بالعالم.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة قريبا، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهرا.