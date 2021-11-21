القبض على مراسل ألمانى أثناء عبور الحدود البوسنية الكرواتيه مع مهاجرين

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الكرواتية القبض على صحفى ألمانى، حاول عبور الحدود البوسنية الكرواتية بشكل غير قانونى مع المهاجرين فى ستينجراد، محاولًا مساعدتهم فى العبور، إلا أنه نفى ذلك، وتم تغريمه بقيمة 500 يورو.

ووفقًا للشرطة، تم القبض على مراسل ألمانى مؤقتًا فى كرواتيا لأنه عبر بشكل غير قانونى الحدود مع المهاجرين، وأعلنت الشرطة مساء السبت، الحكم على المواطن الألمانى البالغ من العمر 44 عامًا بغرامة قدرها 500 يورو، و تم القبض على الرجل وسبعة مهاجرين يوم السبت فى سيتينجراد بالقرب من الحدود البوسنية.

أما مجموعة المهاجرين الذين تم القبض عليهم مع الألمانى ضمت ثلاثة قاصرين. وبحسب الشرطة، فقد طلبوا اللجوء فى كرواتيا.

ولا يزال آلاف المهاجرين عالقين فى البوسنة ودول البلقان الأخرى، ومن هناك يريدون الوصول إلى كرواتيا المجاورة، وهى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى.