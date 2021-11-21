القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة المساكن في مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد - بهحت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمصر الجديدة، لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى ) من داخلها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (أجنة حديدية – جاكوش – مفك – 2 قلب كالون – مجموعة من المفاتيح المصطنعة ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب (كسر الباب) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، كما إعترف بإرتكابه عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه – جهاز تكييف – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ) ، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف المشار إليه ومتطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.