القبض على صاحب مخزن بحوزته 6 أطنان مواد غذائيه فاسدة في بولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن مواد غذائية بمنطقة بولاق أبو العلا، وبحوزته 6 أطنان مواد غذائية فاسدة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق. لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على (6,176 طن مواد غذائية "أرز، ملح طعام، مكرونة، خل، عدس، زيت طعام") وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.