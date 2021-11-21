الصرف الصحى بالإسكندرية: جار رفع مياه الأمطار الغزيرة المتراكمة فى بعض المناطق

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بيانا أكدت فيه استمرار هطول الأمطار بغزارة على جميع مناطق محافظة الإسكندرية، وقد تم الإبلاغ عن وجود تجمعات لمياه الأمطار وجارى العمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وناشدت شركة الصرف الصحى المواطنين الصبر لأن معظم تجمعات المياه، نتيجة لكميات مياه الأمطار الكبيرة وتواصل هطول الأمطار، الأمر الذى أدى لبطء معدل تصريف المياه بشبكة الصرف الصحى والتى فاقت كمية الأمطار قدرتها الاستيعابية.

معدات الشركة متواجدة بالفعل في أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار فترة وجيزة وسيتم الإنتهاء من تجمعات المياه في شتي أنحاء المحافظة وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي صفحة الشركة في مواقع التواصل الإجتماعي.

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وكانت بعض مناطق الكورنيش و الطرق الرئيسية تعطل فى حركة المرور بسبب تراكمات مياه الامطار و ارتفاع منسوبها بالشوارع ،حيث شهد كورنبديش المنتزة تراكم ميله الامطار شرقا و شهدت منطقة لوران شرق الاسكندرية غرق كورنيش الاسكندرية ، و تعطل حركة المرور بسبب تراكم مياه الامطار ووصولها الى حد الرصيف و ارتفاع فى منسوب المياه بالشوارع الرئيسية .

من جانبه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضروريةوذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.

وحذر المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المسئولة. وذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة،بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وذلك نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم :

•تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق .

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125