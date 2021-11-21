الشمس ساطعة بسماء الشرقية.. حالة الجو مستقرة والحياة تعود لطبيعتها.. لايف

وتنتشر الأجهزة التنفيذية فى جميع أنحاء المحافظة بتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة باستخدام السيارات والمعدات المخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وأكد المهندس عامر كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن غرفة الطوارئ تعاملت مع 28 نقطة تجمع لمياه الأمطار على مستوى المحافظة، والتى نجحت برفع كميات كبيرة من المياه منها و فتح الطرق لتسير حركة السيارات و المرور بتلك المناطق الرئيسية .

وأوضحت غرفة الطوارئ لـ"اليوم السابع"، أنه فور انتهاء هطول الامطار تم تحريك 45 سيارة كسح كل واحدة مزودة بمشرف وعامل و18 مقطورة كسح، و فرق مدربة لتعامل مع البلاعات وغرف الصرف الصحى، مضيفا أنه بعد ساعات قليلة من انتهاء هطول الأمطار، عادت الشوارع لطبيعتها، لافتا إلى أنه اشرف بنفسه على الفرق المنتشرة بالشوارع لكسح المياه.