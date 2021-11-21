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السجن 6 سنوات لسائق توك توك اعتدى على طفلة فى الدقهلية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:10 م
السجن 6 سنوات لسائق توك توك اعتدى على طفلة فى الدقهلية محكمة- أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وبحضور أحمد بهاء الدين فريد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقى بمعاقبة سائق توك توك بمواقعه طفلة عمر 12 سنة من غير قوة أو تهديد والحمل منه بالسجن 6 سنوات وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة بعد إقرار المتهم بالجلسة بارتكاب الواقعة وطلب أجل للزواج منها.

 

ترجع أحداث الواقعة فى القضية رقم 3237 لسنة 2020 ميت غمر، بقرية سنتماى مركز ميت غمر عندما قام المتهم محمد ٠ س ٠ ح ٠ م 22 سنة سائق توك توك مقيم بذات الناحية باستغلال بأن المجنى عليها بسنت٠ أ ٠ أ 12 سنة ولم تبلغ من العمر ثمانى عشر سنة ميلادية عاشرها معاشرة الازواج حتى حملت منه.

 

وأقر المتهم أمام المحكمة بمواقعة المجنى عليها ثلاث أو أربع مرات وحملت منه وأنجبت طفل وحضرت المجنى عليها وقائع المحاكمة وهى تحمل طفلها.

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

جنايات المنصورة

سائق توك توك يتعدي على طفل

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