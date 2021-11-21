اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:35 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ سلطان عمان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:48 م
الرئيس السيسى يهنئ سلطان عمان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.


كما أوفد سيادته حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سلطنة عمان للتهنئة بهذه المناسبة.


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