اليوم السابع
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الرئيس الإيطالى: يجب أن نكسب المعركة ضد مناهضى العلم ‎‎

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:45 ص
الرئيس الإيطالى: يجب أن نكسب المعركة ضد مناهضى العلم ‎‎ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
أ.ش.أ

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قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن إيطاليا يجب أن تكسب المعركة ضد "مناهضي العلم" بما في ذلك مناهضي التطعيمات.

وأضاف الرئيس الايطالي بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنساميد"، أن "اللقاحات أعظم دفاع لنا، وأنقذت الأرواح ومكنت من إعادة الفتح ويجب أن نشن حربا على مناهضة العلم لأن هناك قوى تنشر مناهضة العلم، إنه تحد للحداثة، ويجب معالجته وكسبه واستمرار المسار الفاضل يعتمد عليه".

وأشار الرئيس الايطالي إلى أن "كوفيد لا يزال ينذر بالخطر ، وواجب المسؤولية لم ينته بعد".

 


سيرجيو ماتاريلا

ايطاليا

مناهضي العلم

كورونا

تطعيمات

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