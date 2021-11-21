الرئيس الإيطالى: يجب أن نكسب المعركة ضد مناهضى العلم ‎‎

أ.ش.أ

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن إيطاليا يجب أن تكسب المعركة ضد "مناهضي العلم" بما في ذلك مناهضي التطعيمات.

وأضاف الرئيس الايطالي بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنساميد"، أن "اللقاحات أعظم دفاع لنا، وأنقذت الأرواح ومكنت من إعادة الفتح ويجب أن نشن حربا على مناهضة العلم لأن هناك قوى تنشر مناهضة العلم، إنه تحد للحداثة، ويجب معالجته وكسبه واستمرار المسار الفاضل يعتمد عليه".

وأشار الرئيس الايطالي إلى أن "كوفيد لا يزال ينذر بالخطر ، وواجب المسؤولية لم ينته بعد".