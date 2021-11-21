استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في مختلف دول العالم

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واصلت العديد من دول العالم، مساء السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فعلى الصعيد الإفريقي، سجلت نيجيريا 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفا و487 حالة الوفيات إلى 2973.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و صفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 254 ألفا و688 حالة واستقرت الوفيات عند 5325.

وأبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا عن 10 وفيات، و887 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلد، الأكثر تضررا من الفيروس في القارة، إلى 89 ألفا و572 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى مليوني و929 ألفا و175 إصابة.

وآسيويا، سجلت إندونيسيا 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و253 ألفا و98 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 143 ألفا و728 حالة وفاة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و464 حالة وتستقر الوفيات عن 248.