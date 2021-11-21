إنشاء نفق بطول 1200 متر بمدينة نصر لتخفيف تجمعات مياه الأمطار بالأوتوستراد

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن المحافظة أخذت تحركات استباقية لمواجهة موجات الطقس والأمطار، حيث أنه ولأول مرة تم إنشاء نفق بطول 1200 متر خلف المنصة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، حتى يتم تخفيف التصرفات المائية على طريق الأوتوستراد والمنطقة الخاصة بمدينة نصر.

وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن هناك تنسيق دائم مع هيئة الأرصاد، حيث وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة برفع درجة الاستعداد على مستوى جميع غرف العمليات بالأحياء، وكذلك شركات الصرف الصحى والمياه والكهرباء التابعة للمحافظة.

وأشار اللواء إبراهيم عوض، إلى أن وزارة الإسكان قامت على إنشاء أكثر من 21 ألف بالوعة أمطار، كما تم تدعيم شفاطات المياه بـ 30 شفاط جديد، وأصبح العدد الكلى 125 شفاط مياه.