اليوم السابع
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إزالة 590 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية ببنى سويف

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:49 م
إزالة 590 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية ببنى سويف جانب من الحملات
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل فى المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ فى بيان له،"بحسب تقرير الإدارة  العامة لأملاك الدولة"أنه تم"أمس السبت" إزالة 8حالات تعد  بواقع( 7حالات على مساحة 6790 متر أرض ولاية أوقاف الأزهر، وحالة تعد على مساحة 3 قراريط أرض زراعية)،ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 590حالة "منذ بدء حملات  المرحلة الثالثة فى 6 نوفمبر الجارى وحتى صباح اليوم"،لافتا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر:سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر ،والتى بدأت المرحلة  الأولى فى الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى ،فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة " الحالية" والتى تستمر حتى 26 الشهر الجارى.

 

 


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إزالة تعديات

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