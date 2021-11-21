اليوم السابع
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إزالة 54 تعدى على أراضي الدولة بمساحة 2203 أمتار مبانى و5 أفدنة بالأقصر..صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:40 م
إزالة 54 تعدى على أراضي الدولة بمساحة 2203 أمتار مبانى و5 أفدنة بالأقصر..صور إزالة تعديات على أراضي الدولة بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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استكملت محافظة الأقصر، حملاتها لإزالة التعديات ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالات، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وفى هذا الصدد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنافع ري بناحية الدير والنجوع وزرنيخ ونجع الشيخ فضيل ونجع أبو حميد.

ومن جانبه أكد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه قد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد ( 54 ) حالة تعدى، منها عدد ( 20 ) مخالفة بمساحة 2203م2 عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والطوب الابيض، وعدد (34 ) مخالفة بمساحة 5 فدان و 2 قيراط عبارة عن تعدي بالتجريف والزراعة متعدية على حرم الري دون سند من القانون.

وفى نفس السياق شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موضحاً أن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

إزالة 54 حالة تعدى على أراضي الدولة بمدينة إسنا
إزالة 54 حالة تعدى على أراضي الدولة بمدينة إسنا

 

إزالة 54 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 2203م2 مبانى
إزالة 54 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 2203م2 مبانى

 

جانب من إزالة التعديات بالأقصر
جانب من إزالة التعديات بالأقصر

 

فعاليات الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة
فعاليات الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

 


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