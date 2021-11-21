إزالة 39 حالة تعدى على مساحة 11 ألف و681 متر مبانى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتى أسفرت إزالة 39 حالة تعدى على مساحة 11 ألف و 681 متر مبانى بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ،فى بيان له،أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 29 حالة تعدى على مساحة 11 ألف و 681 متر مبانى بنطاق مراكز (ههيا - كفر صقر - أولاد صقر-بلبيس - الإبراهيمية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.