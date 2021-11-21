إزالة 102 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بأسيوط والمنيا

المحافظات حسن عبدالغفار – هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 34 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة بنطاق مركز الفتح تابعة لهيئة الطرق والكبارى وجهاز مدينة أسيوط الجديدة وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها مؤكدًا أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه الوحدة المحلية لمركز الفتح نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ونجحت فى إزالة 32 حالة تعدى على أراضى أملاك تابعة للطرق والكبارى بمسطح 3572 متر مربع مبانى وتند وأسوار وحالتين تعدى على 32 فدان بنطاق جهاز مدينة أسيوط الجديدة وذلك بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولى الإزالات وأملاك الدولة والطرق والكبارى وجهاز مدينة أسيوط الجديدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة الفتح لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى مشيرًا إلى أن إجمالى الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات من 6 نوفمبر حتى الآن بلغ 430 إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بإجمالى مساحة 38238 متر مربع مبانى و340 فدان و21 قيراط و19 سهم زراعة مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

وفى المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وعلى مصارف الرى والموارد المائية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت 68 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك على مساحة 2111 متر مربع، شملت 6 مراكز (العدوة – بنى مزار – مطاى – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص)، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هى الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضى الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.