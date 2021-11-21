اليوم السابع
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إدارة غارب التعليمية تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالحصة اليوم

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:00 ص
إدارة غارب التعليمية تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالحصة اليوم مدرسة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت إدارة رأس غارب التعليمية، تحديد اليوم الأحد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالحصة لسد العجز في المدارس الحكومية لمواد اللغة العربية والرياضيات ورياض الأطفال .

 

وأكدت إدارة رأس غارب التعليم أنه بناء علي الإعلان رقم 574 لسنة 2021 لسد العجز في المدارس الحكومية، فقد تقرر عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين اليوم الأحد 21 نوفمبر، في العاشرة صباحا بقاعة مدرسة علي بن أبي طالب للمتقدمين في اللغة العربية والرياضات ورياض الأطفال.

 

كما أكدت الإدارة التعليمية علي الحضور مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية قبل التقدم للمقابلة الشخصية للمتقدمين للعمل بالحصة في المدارس الحكومية.

 

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إدارة غارب التعليمية

العمل بالحصة

التعليم

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