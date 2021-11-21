أطفال كفر الشيخ يحصدون المركز الأول ببطولة المشروع القومي للموهبة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، على المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة، والمقامة بنادي طلائع الجيش التي أقيمت في الفترة من 15 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للاعبين المتميزين، مؤكداً على تكريمهم، بديوان عام المحافظة قريبا.



وتمكن محمد حاتم محمود من الفوز بالمركز أول جمهورية وزن 65 كيلو، لاعب مركز واعدين كفر الشيخ، وأحمد باسم مركز أول جمهوريه وزن 57 كيلو لاعب مركز واعدين مطوبس، كما استطاع محمد شوقي الحصول على المركز الثالث جمهورية وزن 53 كيلو لاعب مركز واعدين مطوبس، وتمكنت نجمة تايكوندو واعدين كفر الشيخ جني صلاح عبدالبديع، من تحقيق مركز ثالث جمهوريه وزن 59 كيلو .



وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظة كفرالشيخ حصلت على المركز الأول في الترتيب العام من أصل 176 هيئة رياضية ونادي ومركز شباب ، بواقع 1500 لاعب ولاعبة مشاركين في بطولة الجمهورية تحت ١٤ سنة والمقامة بنادي طلائع الجيش ، مقدما التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ و مدربي المشروع كابتن إيهاب النحاس مدرب تايكوندو كفرالشيخ و كابتن محمود الشهاوي مدرب تايكوندو مطوبس، و كابتن ميمي الأمشيطي مساعد مدرب تايكوندو مطوبس و كابتن نميسه بكور مساعد مدرب تايكوندو مطوبس.

تقام بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة بمشاركة ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، و إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاو،ي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.