أسعار الدواجن في مصر اليوم .. الكيلو يهبط لـ25 جنيها بالمزارع

كتب - إسلام سعيد

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد، وقت نشر هذا التقرير، بعد أن سجلت تراجعا بلغ حوالى 3 جنيهات طوال تداولات الأسبوع، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 25 جنيها للكيلو فى المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو ويصل إلى 33 جنيها فى بعض المناطق، أما سعر كرتونة البيض لا تزال عند مستويات 40 جنيها فى المزرعة، بحسب بيانات شعبة الثروة الداجنة، بحسب شعبة الثروة الداجنة.

وأضافت الشعبة فى نشرة الأسعار، أن الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة 32 جنيها بتراجع 3 جنيهات، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 6 إلى 6.25 جنيه وقت صياغة هذا التقرير متراجعا أكثر من 1.25 جنيها، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5 جنيهات إلى 5.25 جنيه، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن وتسجل هبوط جنيهين.

ويواصل سعر طبق البيض الأبيض استقراره للأسبوع عند 40 جنيها والبلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، حيث تسجل الأسعار استقرار للأسبوع الثانى تقريبًا مع تذبذب طفيف.

كافة الأسعار الخاصة بالدواجن والبيض تسجل دائما تغير مستمر فى السوق للمستهلكين بسبب عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف فى تكلفة الشحن من محافظة إلى محافظة أخرى.