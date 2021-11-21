أخبار مصر.. التعليم تنفى إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى للتيرم الأول من المنزل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونياً على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس





الأرصاد: تحسن نسبى فى حالة الطقس واستمرار سقوط أمطار بالسواحل الشمالية



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية اليوم، حيث يستمر سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .





التعليم: اتجاه لوضع امتحان الشهر للصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارات



كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اتجاها بأن يتم وضع امتحان الصف الرابع الابتدائي المقرر عقده نهاية الشهر الجارى وبداية ديسمبر المقبل، على مستوى الإدارات التعليمية وليس المدارس نفسها، حيث يقوم كل موجه مادة بوضع امتحان يستهدف التأكد من مطابقة الامتحانات لطريقة التقييم الجديدة التي تعتمد على الفهم وقياس نواتج التعلم.





مقتل 3 عناصر جنائية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية



لقي ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.





شوبير: علي معلول وقع رسمياً للأهلى.. وهذا سر أزمة كهربا وموسيمانى



أكد الإعلامى أحمد شوبير أن التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى وقع رسمياً على عقود تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن سبب الازمة بين كهربا وموسيمانى مدرب المارد الأحمر تعود لعدم التزام اللاعب بالدور الدفاعى فى الملعب

الصحة تطلق برنامجا للرعاية الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا مدى الحياة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، الذى انطلق بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا.





مانشستر يونايتد يعلن رسمياً إقالة سولشاير بسبب سوء النتائج



أعلن نادى مانشستر يونايتد الانجليزي، منذ قليل، إقالة مدربه أولى جونار سولشاير رسميا من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، ووجهت إدارة مانشستر يونايتد الشكر للمهاجم السابق للشياطين الحمر.

رواج سياحى لرحلات جولات البلد بالغردقة والروس الأكثر طلبا لها.. لايف وصور

بث اليوم السابع لايف جديدا من منطقة كورنيش الغردقة، حيث شهد الكورنيش رواجا سياحيا كبيرا لرحلات جولات البلد التي تنطلق من منطقة الكورنيش بالغردقة، وتتجه بعد ذلك إلى منطقة حلقة السمك ومسجد الميناء وكذلك منطقة الأزق.

فرجانى ساسى يقترب من العودة للدوري المصري بعيداً عن بوابة الزمالك



يبدو أن اسم النجم التونسي فرجاني ساسي لن يتوقف عن التردد فى مصر، رغم رحيله عن الزمالك وتوقيعه للدحيل القطرى مطلع الموسم الجارى، حيث ترددت أنباء عن وجود رغبة لدى إدارة الدحيل فى الاستغناء عن فرجاني ساسي لعدم ظهوره بالمستوى المأمول منذ انتقاله إليه ليقوم أحد الوسطاء بعرض اللاعب على إدارة بيراميدز والتى رحبت بضم اللاعب بشرط تقاضيه راتبا فى متناول النادي.

الرى: تركيب 5 مواقع رصد جديدة لهطول الأمطار بالوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر



أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع قطاع الرصد الاتصالات انتهى من أعمال تركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ومدينة سيوة بمحافظة مطروح ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

أسوشيتدبرس: بايدن فى موقف سياسى صعب بعد الحكم بتبرئة كايل ريتنهاوس

قالت وكالة أسوشيدبرس الأمريكية إن الأجواء السياسية الصعبة المحيطة بالرئيس جو بايدن ربما أصبحت أكثر صعوبة بتبرئة الشاب كايل ريتنهاوس بعد إطلاقه النار على محتجين العام الماضى.