6 محظورات على الطالبات أثناء اليوم الدراسى.. أبرزها منع ارتداء المصوغات

محمود طه حسين

وضعت بعض المدارس، ضوابط تتعلق بانضباط العملية التعليمية والدراسة اليومية داخل مدارس الفتيات أو الطالبات بشكل عام، حيث حذرت المدارس الطالبات بالابتعاد عنها وتجنبها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المحظورات.





ـ حذرت المدارس الطالبات بعدم وضع روج أو مكياج.

ـ عدم وضع طلاء أظافر أو تركيب الأظافر الصناعية.





ـ حذرت المدارس الطالبات من صبغ الشعر.



ـ منع ارتداء مجوهرات ومصوغات أو إكسسوارات.





ـ الالتزام بالزى المدرسى وعدم ارتداء ملابس غير المحددة من قبل المدرسة.



ـ عدم استخدام أو حيازة المحمول أثناء اليوم الدراسى.