اليوم السابع
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6 محظورات على الطالبات أثناء اليوم الدراسى.. أبرزها منع ارتداء المصوغات

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:00 ص
6 محظورات على الطالبات أثناء اليوم الدراسى.. أبرزها منع ارتداء المصوغات انطلاق العام الدراسى الجديد
محمود طه حسين

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وضعت بعض المدارس، ضوابط تتعلق بانضباط العملية التعليمية والدراسة اليومية داخل مدارس الفتيات أو الطالبات بشكل عام، حيث حذرت المدارس الطالبات بالابتعاد عنها وتجنبها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المحظورات.

ـ حذرت المدارس الطالبات بعدم وضع روج أو مكياج.

ـ عدم وضع طلاء أظافر أو تركيب الأظافر الصناعية.


ـ حذرت المدارس الطالبات من صبغ الشعر.


ـ منع ارتداء مجوهرات ومصوغات أو إكسسوارات.


ـ  الالتزام بالزى المدرسى وعدم ارتداء ملابس غير المحددة من قبل المدرسة.


ـ عدم استخدام أو حيازة المحمول أثناء اليوم الدراسى.

 


التربية والتعليم

التعدى على معلمة

وضع مكياج

محظورات الطالبات داخل المدارس

اخبار مصر

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