اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: تربطني بشيخ الأزهر علاقة قوية وأخاطبة بـ"أبويا" ويلقبنى بـ"بنتى"

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:21 م
وزيرة الهجرة: تربطني بشيخ الأزهر علاقة قوية وأخاطبة بـ"أبويا" ويلقبنى بـ"بنتى" وزيره الهجرة - نبيلة مكرم
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها كانت سعيدة للغاية بالمشاركة فى احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية، قائلة: وجود بيت العائلة لمدة 10 سنوات يؤكد نجاحه ودوره فى التوعية فى قرى ومحافظات مصر. 
 
وأضافت وزيرة الهجرة فى حوار تليفزيونى مع الدكتور محمد الباز على قناة النهار في برنامج آخر النهار، أن بيت العائلة يشارك فى تدريب الشباب على توصيل رسالة المواطنة، لافته إلى أن إنشاء بيت العائلة كان فكرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
 
وتابعت وزيرة الهجرة: "قانون دور العبادة وكافة الكنائس التى تم ترميمها، أمثلة فعلية تعبر عن مفهوم المواطنة"، مضيفة: "الإمام الأكبر شيخ الأزهر تربطنى به علاقة قوية وأخاطبة بـ"أبويا"، ويلقبنى بـ"بنتى"، لافته إلى أنها دائما تلجأ له فى بعض الأمور فهو رمز كبير جدا تحترمه. 
 
وأكدت : البابا تواضروس أثبت أنه رجل وطنى عظيم وواجه العديد من التحديات بصبر وأمان.
 
 
 

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