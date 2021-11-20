والدهم ومراته عذبوهم لمدة سنتين وكانوا بيأكلوا الكلب وهما لا.. بث مباشر

كتب أحمد حسنى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من موقع حادث اعتداء أب على ابنتيه وتعذيبهما، بعد وفاة والدتهما منذ 6 سنوات.

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم السلام بلاغ يفيد بتعرض فتاتين للتعذيب والضرب على يد والدهما بدائرة القسم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

المجنى عليهما قصا رحلة عذابهما لتلفزيون اليوم السابع، والتى أكدوا فيها أنهما تعرضا لجميع أنواع التعذيب بكل الطرق التى تفنن والدهما فيها، بعد وفاة والدتهما منذ 6 سنوات وزواجه من أخرى.

وأكملا المجنى عليهما، أنهما حاولا الهروى من جحيم الأب فتسللا إلى خارج المنزل بعد عامين كاملين من العزلة، وتمكنا من الهروب إلا أن أنقذهما بعض الأهلى وتم تسليمهما للقسم التابعين له.

ويعيشا المجنى عليهما الآن مع أحد الجيران التى توالت رعايتهما لحين الفصل فى البلاغ المقدم ضد والدهما، ومحاولة إيجاد منزل أخر للعيش به.

من جانب أخر تباشر نيابة السلام التحقيق ف الواقعة، وتستمتع لأقوال الشهود والمجنى عليهما وجيرانهما.