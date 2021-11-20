"مياه الاسكندرية": تخفيض الضغوط نسبيا لتخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحى

وتابع المهندس أحمد جابر عملية تخفيض الضغوط نسبيا لتخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحى ، لإستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار .

وأكد "جابر" استمرار حالة الاستعداد بمختلف قطاعات الشركة، مناشدا المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى تستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة تفقدية بمناطق رشدى من أمام أول كوبرى سيدى جابر، حتى فيكتوريا أمام مستشفى طيبة، لمتابعة تمركزات معدات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وأعمال سحب المياه، كما تفقد أعمال سحب المياه بمنطقة برج العرب، من خلال شفاطات وبدالات الشركة.

كما أكد على استمرار حالة الاستعداد القصوى بمختلف قطاعات الشركة، مناشدا المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى تستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الإستعدادات والطوارئ القصوى. موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة الإسكندرية تسير بشكل جيد رغم كثافة الأمطار الغزيرة.