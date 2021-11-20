مستشفى سوهاج الجامعى تجري عملية زراعة قوقعة لطفلة من اسوان.. اعرف التفاصيل

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ، عن انتهاء المستشفى الجامعي من جميع عمليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الإنتظار لعمليات زراعة القوقعة، حيث أجري أمس الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري وأستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة عملية زراعة قوقعه لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات قادمة من محافظة أسوان، مؤكدا أن المستشفي الجامعي على أتم الاستعداد لإستقبال أي حالات لزراعة القواقع محولة من قوائم الإنتظار من أي محافظة بالجمهورية .

ومن جانبة أوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، أنه تم توريد القوقعة يوم الأحد الماضي للمستشفي وتم حجز الطفلة يوم الثلاثاء وتحديد موعد إجراء العملية يوم الخميس، علما بأن قيمة الجهاز الذي تم زرعه 6800 دولار اي مايعادل 130 ألف جنيه، من هيئة الشراء الموحد، وقد تم اختبار الجهاز بعد إجراء الجراحة والطفلة تحت التخدير، وأظهر استجابة كاملة من العصب للقوقعة المزروعة في كل القنوات، مما يعني نجاح كامل للعملية.

وأضاف الدكتور أسامة الشريف، أنه تم تعريف أهل الطفله بخطوات ما بعد العملية الجراحية من فترة التدريب، والتأهيل السمعي، وذلك لمساعدتها في تفسير الإشارات الكهربائية الجديدة وتطبيق مهارات الاستماع والتخاطب لتحسين عملية التواصل، لافتاً إلى أنه قد شارك في إجراء تلك الجراحة كلا من الدكتور عرفات آدم مدرس الأنف والأذن والحنجرة، والطبيب محمد عبدالله نائب بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ومن قسم التخدير والعناية الدكتور فوزي عباس الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور محمود خلف، والدكتور محمود عبداللطيف مدرسين مساعدين بالقسم، الدكتورة جهاد أحمد، والدكتور محمد يوسف.

وأوضح الدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، أن برنامج زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب سوهاج قد قام بإجراء مايقرب من 450 حالة زراعة قوقعة حتي الآن منذ تدشينه من 7 أعوام، مشيراً إلى أن عملية زراعة القوقعة تعد من العمليات الجراحية الدقيقة، التي تحتاج أطباء أكفاء على مستوى عالى من الخبرة والمهارة.

جدير بالذكر أن فريق العمل المتخصص لإجراء عمليات زراعة القوقعة يضم أساتذة من قسم الأنف والأذن والحنجرة، وهم الدكتور محمد عبد القادر، والدكتور رمضان هاشم، والدكتور أسامة الشريف، والدكتور إبراهيم رزق، بالإضافة إلى أساتذة السمعيات، الدكتور محمد عبد الغفار، والدكتور مصطفي أحمد علي يوسف، والدكتورة مها مهران، إلى جانب أساتذة التخاطب الدكتورة أحلام عبد السلام، الدكتور أحمد ممدوح، الدكتور أحمد السيد جيلاني.