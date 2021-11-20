محكمة بريطانية تنظر قضية اقتحام مريض نفسى لقصر باكنجهام.. التفاصيل

ريهام عبد الله

اعترف رجل يدعى كاميرون كالانى، بأنه مذنب بتهمة محاولة دخول قصر باكنجهام فى لندن، عنوة في مايو الماضى، والذى ألقى القبض عليه في القصر وقتها بسرعة وكان بحوزته كمية من الكوكايين وسكين مطبخ.

المدعى العام ألكسندر ألاوود أوضح لمحكمة وستمنستر، أمس الجمعة، أن "كالاني البالغ من العمر 44 عاما، والذي يعاني مشاكل نفسية، شوهد في الرابعة والنصف من فجر يوم 10 مايو وهو يتسلق سور إسطبلات العائلة المالكة البريطانية "رويال ميوز"، ثم تسلقها ثانية بعد وقت قليل في الاتجاه المعاكس نحو الشارع، وفقا لموقع العين الإماراتى.

وكشف المدعى العام، أن حراس القصر سرعان ما أوقفوه خارج الأسوار، موضحا أنهم قلقوا من الانتهاك الأمني، وأشار إلى أن الشرطة وصفت المتهم بأنه مرتبك ولم يكن يدري بمكان وجوده ولا بما يحدث.

وكشفت السلطات البريطانية، أن كاميرون كالاني يعاني اضطراباً فصامياً عاطفياً، وربما كان وسط نوبة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية لدى اقتحامه الموقع.

وقالت محامية كالاني ناتاشا ليك إن موكلها لم يكن يعلم ولم يشك في أن الموقع المعني هو قصر بكنجهام، وحددت المحكمة يوم16 ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية.