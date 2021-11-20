محافظ الجيزة يقود حملة لشفط مياه الأمطار على الطرق والمحاور.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية، وتسيير الحركة المرورية، شملت أحياء العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

وقاد محافظ الجيزة مجهودات شفط مياه الأمطار بمحيط جامعة القاهرة وشوارع التحرير والنيل والتحرير والسودان، وعاين على الطبيعة الحالة العامة لتلك المحاور.

وأشار المحافظ إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم، وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا علي التواجد الميداني بالشارع لحين رفع كافه مياه الأمطار ولحين تحسن الاحوال الجوية، لافتا إلى أنه تم الدفع بعدد ٤ شفاطات بكل حي ومركز وعدد 16 شفاط للهيئة العامة للنظافه وعدد 85 شفاط من خلال شركه مياه الشرب والصرف الصحي و2 عربات مجهزة لمواجه السيول بالصف وأطفيح و 10 ماكينات كيبوتا على عربات صغيرة للتحرك بالمناطق والبؤر الساخنه وعدد 2 بدال ديزل بطريق اسكندرية الصحراوي مع زيادة الاعداد وتنوع خطط نشر المعدات وفقا لمستويات الأمطار.