اليوم السابع
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فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين.. والنقيب العام يترشح لدروة ثانية

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:58 م
فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الزراعيين.. والنقيب العام يترشح لدروة ثانية الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال ترشحه للدورة الثانية
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، فتح باب الترشح للانتخابات علي جميع المستويات اعتبارا من اليوم السبت 20 نوفمبر وحتي يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بمقر النقابة العامة بالقاهرة وبجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ويتم تلقي طلبات الترشح لمستوي النقيب العام والوكيلين والأعضاء علي مستوي الجمهورية والأعضاء الإقليميين بمقر النقابة العامة بالقاهرة وباقي المستويات بمقر النقابات الفرعية بالمحافظات.
 
كما تقدم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، اليوم، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب عام الزراعيين في الانتخابات للدورة الثانية.
 
وسيتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية يوم الأحد 30 يناير 2022، مشيرا إلى أن كافة اجراءات العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للفائزين بالانتخابات سيتم تحت إشراف قضائى كامل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية.
 
وتُقدم طلبات الترشح مصحوبة بالمستندات التالية: طلب الترشح ويتم الحصول عليه من مقر النقابة العامة وفروعها بالمحافظات، شهادة عضوية النقابة موضحا بها انتظام سداد الاشتراكات، صورة كارنيه النقابة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية ومطابقتها بالأصل، عدد اثنين صورة شخصية ضونية حديثة، صحيقة الحالة الجنائية، سداد رسم التأمين والمصروفات الإدارية للترشح بحساب صندوق النقابة طبقا لرسم الترشح المعلن عنه بالنقابة العامة وفروعها بالمحافظات بموجب إذن إيداع من النقاية وفروعها اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا يوم 20 نوفمبر 2021.
 
ويُقدم طلب الترشح من المرشح شخصيا أو كيلا عنه بموجب توكيل خاص بالانتخابات موثق من الشهر العقارى، وتقدم طلبات الترشح لمستوى "النقيب - الوكيلين - مستوى الجمهورية -المستوى الاقليمى" بمقر النقابة العامة بالقاهرة وباقى المستويات تقدم بفروع النقابة بالمحافظات ويتم سداد رسوم الترشح لهذه المستويات بخزينة النقابة العامة أو بحساب البنك.
 
 

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