اليوم السابع
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"عشان تحمى نفسك من الماس الكهربائي أثناء سقوط الأمطار".. اتبع هذه الخطوات

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:40 م
"عشان تحمى نفسك من الماس الكهربائي أثناء سقوط الأمطار".. اتبع هذه الخطوات أبراج الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أمطار وسيول غزيرة تشهدها معظم محافظات الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية، والتى قد تتسبب فى تهديد سلامة المواطنين في بعض الأحيان، ناتجة عن الماس الكهربائي، لذلك هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند سقوط الأمطار والسيول الغزيرة لتجنب التعرض لماس كهربائي، ونظرا للأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، هناك بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع:

1 -الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائيه مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبللة.

5 -يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

تجنب الماس الكهربائي

خطوات تجنب الماس الكهربائي

الأمطار والسيول

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