ضبط مهتز نفسيا طعن شخصا بسكين لارتباطه بخطيبته السابقة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام مهتز نفسياً بالتعدى على أحد الأشخاص بالفيوم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مهتز نفسياً بالتعدى على أحد الأشخاص بالفيوم.

بالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم، بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس، وذلك على إثر خلافات عائلية بينهما لسابقة تقدم المتهم لخطبة إحدى الفتيات وتركها له بسبب اهتزازه النفسى، وتقدم المجنى عليه لخطبتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين والسلاح الأبيض "كتر" المستخدم فى ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.