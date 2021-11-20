سفير فرنسا فى زيارة لمقر القنصلية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

زار مارك باريتي، سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية، محافظة الإسكندرية ومقر القنصلية للتعرف على الجالية الفرنسية بالإسكندرية.

كما قام سفير فرنسا بزيارة وديه للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لبحث العلاقات المشتركة بين الجانبين فى كافه المجالات ، كما أجرى زيارة تفقدية للمعهد الثقافي الفرنسي، و مركز الدراسات السكندرية، و مكتبة الإسكندرية.

واختتمت الزيارة بحفل استقبال بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية أكد فيه على سعادته القراءه بأعضاء الجالية الفرنسية بالإسكندرية وبقنصل فرنسا بالإسكندرية ومدى اعجابه بالمعالم السياحيه التى زارها .

يذكر ان السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية تولى مهمته فى بداية شهر سبتمبر الماضى وكان له عدد من الجولات المختلفة مع الهيئات والجهات المختلفة.