اليوم السابع
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حبس شاب 4 أيام طعن شقيقته بسكين فى الواسطى ببنى سويف

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:10 م
حبس شاب 4 أيام طعن شقيقته بسكين فى الواسطى ببنى سويف ارشيفية
بنى سويف: هاني فتحي

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أمر المستشار مصطفى المتناوى المحامي العام لنيابات بني سويف بحبس شاب طعن شقيقته 4 أيام حبس على ذمة التحقيقات بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وأقدم شاب فى العقد الرابع من العمر طعن شقيقته بسكين فى إحدى قرى مركز الواسطي، اليوم وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقل المصابة لتلقى العلاج.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "ش.م.ع" 35 عامًا، إلى إحدى المستشفيات الخاصة مصابة بجرح قطعى نافذ فى البطن، إثر مشاجرة نشبت بينها وشقيقها بإحدى القرى التابعة لمركز الواسطي.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

شاب يطعن شقيقتة

أمن بنى سويف

مركز الواسطى

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