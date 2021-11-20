اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تفاصيل مصرع شخصين انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط.. فيديو

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:17 م
تفاصيل مصرع شخصين انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط.. فيديو التنقيب عن الأثار - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد درب الزهري بحي غرب أسيوط وتحديدا شارع شريف الدين حادثا مأساويا، حيث لقي شخصان مصرعهما بعد أن انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لتفاصيل الواقعة وكل الملابسات المتعلقة بالواقعة.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقي اخطارا من محمد بشير رءيس حى غرب بوجود حفر بغرض التنقيب عن اثار بمنزل بدرب الزهري شارع شرف الدين غرب البلد، وانهيار الحفر على شخصين مما ادى الى وفاتهما وجارى استخراجهما بمعرفة الانقاذ البري، وتم اخطار كل الجهات المعنية وتم استخراج الجثتين والقبض على عدد آخر شركاء اثناء الحفر وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.


اسيوط

حوادث اسيوط

غرب البلد

التنقيب عن الآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع شخصين انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:02 م

مياه أسيوط تعلن حالة الطوارئ استعدادا للتعامل مع موجة التقلبات الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:34 م

المحافظات تواجه التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. إزالة 530 حالة تعد فى بنى سويف.. وإنقاذ 450 فدانا فى أسيوط وقرابة 650 قطعة من أراضى أملاك الدولة بالدقهلية وسوهاج والمنيا.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:00 ص

أهالى أسيوط للرئيس السيسى: حبنا وتقديرنا لمن اهتم بالصعيد.. فيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة