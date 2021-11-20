تفاصيل مصرع شخصين انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط.. فيديو

أسيوط - هيثم البدري

شهد درب الزهري بحي غرب أسيوط وتحديدا شارع شريف الدين حادثا مأساويا، حيث لقي شخصان مصرعهما بعد أن انهارت عليهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا لتفاصيل الواقعة وكل الملابسات المتعلقة بالواقعة.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقي اخطارا من محمد بشير رءيس حى غرب بوجود حفر بغرض التنقيب عن اثار بمنزل بدرب الزهري شارع شرف الدين غرب البلد، وانهيار الحفر على شخصين مما ادى الى وفاتهما وجارى استخراجهما بمعرفة الانقاذ البري، وتم اخطار كل الجهات المعنية وتم استخراج الجثتين والقبض على عدد آخر شركاء اثناء الحفر وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.