ترامب يعبّر عن دعمه للنائب الجمهورى بول جوسار المتهم بالتحريض على العنف

أعرب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن دعمه للنائب الجمهوري بول جوسار المتهم بالتحريض على العنف ضد النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيس، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وقال ترامب في بيان له، إن "بول عضو الكونغرس المحترم في أريزونا، وله موقف ثابت تجاه الإجرام والحدود والقوات المسلحة والمحاربين القدامى. هو يناضل دائما في سبيل خفض الضرائب وتخفيف الإجراءات التنظيمية والتعديل الثاني الرائع (للدستور الأمريكي)، الذي يتعرض للهجوم... بول جوسار يحظى بدعمي الكامل له!"
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت لصالح قرار يدعو لمحاسبة غوسار لنشره فيديو، اعتبر النواب أنه يحرض على العنف، وتمت إقالته من لجنتين في مجلس النواب.
ونشر بول جوسار فيديو للرسوم المتحركة، ظهر فيه بطل بوجه جوسار، يشهر سيفا أمام صورة للرئيس جو بايدن، و"يقتل" بطلة أخرى، تشبه النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيس.
ودان الحزب الديمقراطى الفيديو، فيما لم ير فيه الجمهوريون أي شيء مثير للقلق.
يذكرأن، أصدر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة، وأعلن ترامب عن توفر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمى Our Journey Together (رحلتنا معا)، وهو كتاب يضم العديد من الصور التى التقطت له خلال رئاسته للولايات المتحدة 4 سنوات، بحسب "روسيا اليوم" .
ووصف موقع ترامب الكتاب بأنه "كتاب مصور جميل يغطى الفترة الناجحة التى قضاها الرئيس دونالد جيه ترامب فى البيت الأبيض".
وأشار الموقع إلى أن "الصور انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق فى الكتاب، بما فى ذلك تلك التى كتبها بخط يده".
ويتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، وبينهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعديد من قادة العالم الآخرين.
كما يتحدث الكتاب عن "محاربة اللبراليين فى عمليتى مطاردة لعزلهم"، ومشروع بناء الجدار الحدودى الجنوبي، وخفض الضرائب، وإعادة بناء الجيش وتطوير قطاع الفضاء.
وأعلن ترامب، أن الكتاب سيتاح للقراء اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.
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