بلينكن: واشنطن تواصل الضغط لوقف فورى للأعمال القتالية فى إثيوبيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن النقاب عن أن واشنطن تواصل الضغط لوقف فورى للأعمال القتالية فى إثيوبيا دون شروط، بحسب رويترز.

وفى وقت سابق، حذر الاتحاد الإفريقى من أن النزاع فى إثيوبيا من شأنه تقويض الاتحاد والقارة. وأدان الرئيس الدورى للاتحاد الأفريقى الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسكيدى فى رسالة نقلها وزير خارجيته كريستوف لوتندولا إلى نظيره الإثيوبى دمقى مكونن، استخدام القوة فى الصراع الدائر.

وأجرى الوزيران محادثات بالعاصمة أديس أبابا، تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بالنزاع فى شمالى إثيوبيا، والدور الذى يمكن أن تلعبه جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الإفريقى كجزء من الحل.

ونقل وزير الخارجية الكونغولى رسالة من تشيسكيدى، يؤكد فيها إدانة بلاده بشدة لأى محاولات للاستيلاء على السلطة فى إثيوبيا، من خلال استخدام القوة وتعريض وحدة أراضى البلاد وسيادتها للخطر.