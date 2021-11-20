باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد الرسمية خلال عام 2022

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين، على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها .

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية خلال عام 2022، كما يلى :

- عيد الميلاد المجيد:

الجمعة 7 يناير 2022

- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة:

25 يناير 2022

- عيد تحرير طابا :

السبت 19 مارس 2022

- عيد تحرير سيناء :

الإثنين 25 أبريل 2022

- شم النسيم :

الاثنين 25 أبريل 2022

- عيد العمال :

الأحد 1 مايو 2022

- عيد الفطر المبارك:

الاثنين 2 مايو 2022

- ثورة 30 يونيو :

الخميس 30 يونيو 2022

- وقفة عرفات :

الجمعة 8 يوليو 2022

- عيد الأضحى المبارك :

السبت 9 يوليو 2022

- عيد ثورة 23 يوليو :

السبت 23 يوليو 2022

- رأس السنة الهجرية :

السبت 30 يوليو 2022

- عيد القوات المسلحة:

الخميس 6 أكتوبر 2022

- عيد المولد النبوى الشريف :

السبت 8 اكتوبر 2022