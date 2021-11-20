بالأسماء.. استقرار حالة 12 عاملا مصابا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

كشف مصدر طبى بمستشفى جامعة قناة السويس، حالة 12 عاملا مصابا، في حادث انقلاب سيارة، تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى"، مؤكدة أن حالتهم مستقرة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وكسور وجروح.

وأصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة، تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى"، وعلى الفور تم الدفع بعشرة سيارات إسعاف وتم نقلهم لمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفقيد انقلاب سيارة تحمل عمال بوصلة أبو سلطان أمام الصوب الزاعية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى"، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعشرة سيارات إسعاف وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبى إن المصابين مقيمين في مركز ومدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، وهم محمد صلاح عبد الله ٢٠ عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح بمؤخرة الرأس 3 سم، وأية محمد محمد ١٧ عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الرحمن عاطف أحمد ١٦ عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق وجرح قطعى 1 سم بفروة الرأس، ومايسة محمد عبد العال ٣٤ عامًا، مصابة بخلع بالكتف الأيمن، ومحمد عبد الرحمن محمد ١٦ عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمة بالرأس، وصلاح وجيه عبد الله ١٦ عامًا، مصاب بخلع في الكتف الأيسر، مجهول قرابة 16 عامًا مصاب بغيبوبة تامة، ومريم أحمد محمد ٢٧ عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ورنا السيد محمد ١٨ عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ويوسف وصفي عبد الغني ١٧ عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد أمير فوزي ١٦ عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد خميس منصور ١٤ عامًا، مصاب باشتباه كسر بلوح الكتف الأيسر.