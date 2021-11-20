النرويج تدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية الأفغانية

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دعت النرويج، المجتمع الدولي إلى المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان، متعهدة بتقديم 23 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء /بجفاك/ الأفغانية، اليوم السبت، أن البعثة الدبلوماسية النرويجية لدى الأمم المتحدة، أفادت بأن النرويج ساهمت بـ23 مليون دولار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، ودعت البعثة بقية دول العالم للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان.



وأعربت البعثة الدبلوماسية النرويجية عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وكذلك اتساع رقعة المجاعة.