الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 4 مليارات جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها (50) متهما، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 39 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط (400) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – الدقهلية - الإسكندرية – الشرقية – المنيا – القليوبية – السويس – كفرالشيخ - سوهاج – البحر الأحمر – بورسعيد – الأقصر – جنوب سيناء – المنوفية – دمياط – الفيوم – البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – بنى سويف – الوادى الجديد – أسوان) ، وبحوزتهم (208 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة - مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون

ونجحت الجهود خلال أسبوع فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة في ضبط (558) قطعة سلاح نارى أبرزها (41 بندقية آلية – 87 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 16 مسدس – 414 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 خزينة – 1075 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها ( 2 بندقية آلية – 6 بنادق مششخنة – 23 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة من ضبط (6) تشكيل عصابى ، ضموا (24) متهم ، إرتكبوا (31) حادث سرقة متنوعة، وضبط (26) قضية أحداث، وكشف غموض (69) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً، وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (376420) حكم قضائى بإجمالى (30021) متهم ، بينها (1367) حكم جناية، و(133778) حكم حبس، و

(190382) حكم غرامة، و(50893) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (9101 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (161) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (14366 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1٫939٫410 جنيه)، وضبط (39) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (578571 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8901) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2500,705) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (351) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (579,825) طن، وكذا ضبط (79) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (47,694) طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط (82973) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (67٫095٫715) مليون جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (2279) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (4٫119٫448٫862) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2٫055٫603) مليون جنيه .

وتمكنت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة من ضبط (33) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (81٫751٫392 مليون جنيه).

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضموا (8) متهمين ، إرتكبوا (4) وقائع متنوعة، وضبط (1615) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (188) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (99) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (341) وحدة من بينها: (ريسيفرات – وحدات معالجة مركزية- محطات بث- طبق إستقبال إشارة الشبكة- كروت لفك شرفة القنوات الفضائية) ، وكذا ضبط (89) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (20000) تمثلت فى (مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (1106) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1421) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (193) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (176) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (141) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (911) لنش سياحى.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (6743) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1697) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (10249) أرجيلة، وغلق (6493) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (62294) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (62056) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (238) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1364) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1495) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (458٫731 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (184٫740 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (30٫494 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (18٫727 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (1٫118 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (845 جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (253 جرام)، و (26٫389) ألف قرص مؤثر، و (11٫902) ألف قرص ترامادول مخدر، و (200) قرص كبتاجون، و (100) قرص إكستاسى، وضبط (2) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (70) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (29٫000٫000 مليون جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك من ضبط (10) قضايا بإجمالى (15) متهم .. بمضبوطات بلغت (2 طن و 307 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (251437) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (37231 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6014 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (260 سيارة – 65 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (24235) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (275) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1005) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (2) منهم، وتم فحص (939) مركبة تبين مخالفة (40) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4314) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (232) سائق منهم.

ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط (16) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (84) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (676) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.