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الخسوف الجزئى لقمر 19 نوفمبر الأطول خلال الألف عام القادمة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:50 ص
الخسوف الجزئى لقمر 19 نوفمبر الأطول خلال الألف عام القادمة خسوف القمر
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية خاصة الكسوف والخسوف، بعد خسوف جزئي للقمر ليلة أمس الجمعة. 
 
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن هذا الخسوف لن يكون مرئيا من مصر حيث سيكون القمر  قد غرب تحت الأفق في ذلك الوقت. 
 
وينشر "اليوم السابع" 5 أطول خسوفات جزئية للقمر من 1451م إلى 2650م :
 
1. 19 نوفمبر 2021: 21693 ثانية (6 ساعات ودقيقتان)
2. 30 نوفمبر 2039: 21609 ثانية (6 ساعات 0 دقيقة)
3. 9 أكتوبر 2489: 21557 ثانية (6 ساعات 0 دقيقة)
4. 11 ديسمبر 2057: 21532 ثانية (5 ساعات و 59 دقيقة)
5. 22 ديسمبر 2075: 21464 ثانية (5 ساعات و 58 دقيقة) 
 
وظهر الخسوف الجزئى للقمر فى أمريكا الشمالية وشرق أسيا وأجزاء من شمال قارة أوروبا وأندونسيا.
 
ويعتبر الخسوف الجزئى للقمر 19 نوفمبر أطول خسوف  خلال الـ 1000 عام القادمة، وحدث الخسوف الجزئي الأخير للقمر الذي امتد لفترة أطول في 18 فبراير 1440، وستكون المرة القادمة التي تشهد فيها الأرض خسوفًا جزئيًا للقمر طويل مثل هذا الشهر 8 فبراير 2669.
 
و للمقارنة يعد الخسوف الجزئي في نوفمبر 2021 أطول من العديد من الخسوفات  الكلية للقمر، فعلى سبيل المثال ، كانت المدة الإجمالية للخسوف الكلي للقمر يوم 26 مايو 2021 هي 18127 ثانية (حوالى 5 ساعات  2  دقيقة  7 ثانية تقريبا) أي أقل بساعة واحدة تقريبًا.
 
 
 

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