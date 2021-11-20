التحالف العربى يعلن تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثيين بصنعاء وصعدة

كتب وكالات

أعلن التحالف العربى، اليوم السبت، تدمير 13 هدفًا عسكريًا حوثيًا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة فى اليمن، بحسب "العين الإخبارية".

وأكد التحالف العربي، فى بيان، أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وأضاف أن أهداف العملية النوعية شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوى واتصالات لإطلاق المسيرات.

والسبت، أكد التحالف العربى قتل 70 عنصرًا من الحوثى وتدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوى فى مأرب والبيضاء.

وقال التحالف، إن: "نفذنا 19 عملية استهداف بالساحل الغربى لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، واستهدفنا مركز قيادة وموقعا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة".

والجمعة، أعلن التحالف العربى ، تنفيذ 28 استهدافًا ل "الحوثي" فى محافظتى مأرب والبيضاء باليمن خلال 24 ساعة.

وكثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد الحوثى الموالية لإيران فى مأرب خلال الفترة الأخيرة، فى مسعى لإنقاذ المحافظة التى تتعرض لحصار خانق من قبل ال.

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع، استهدفت عناصر ومعدات الحوثى خاصة على جبهة مأرب فى مسعى لتخفيف الحصار المفروض من قبل الحوثى على مدن المحافظة.