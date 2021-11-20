الانتهاء من إنشاء وحدة مياه نقالى بالعيساوية بسوهاج لخدمة 30 ألف نسمة

سوهاج محمود مقبول

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من إنشاء وحدة مياه نقالى بمحطة مياه العيساوية الجديدة بمركز أخميم وتبلغ تكلفة هذه الوحدة مليون جنيه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن الوحدة الجديدة تبلغ طاقتها التصميمية 100 متر مكعب لكل ساعة هذا بالإضافة إلى الوحدة النقالى الحالية التى تبلغ طاقتها التصميمية 100 متر مكعب لكل يوم وأنه بذلك تصبح الطاقة التصميمية للمحطة 200 متر مكعب لكل يوم لخدمة 30 الف نسمة فى قرى الكولا والأحايوة شرق وذلك لزيادة كمية المياه المنتجة لتلبية إحتياجات المواطنين المائية.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قررت فتح أبواب جميع مراكز خدمة العملاء والتى يبلغ عددها 12 مركز يوم السبت من كل أسبوع تسهيلاً على المواطنين للحصول على خدماتهم فى جميع أيام الأسبوع وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب

وأشار رئيس مياه سوهاج، فى بيان له،أنه يتم تغطية خدمات مياه الشرب لمواطنى محافظة سوهاج بنسبة 99% ،وأنه يتم تغطية خدمات الصرف الصحى بنسبة 27% وأن عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 862.507 ألف مشترك ويبلغ عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحى 223.881 ألف مشترك.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة إن مراكز خدمة العملاء تقدم 16 خدمة لعملائها منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل او استبدال وصلة مياه او وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف او بدل فاقد وخدمة اضافة وحدة او اكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.