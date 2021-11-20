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إنقاذ طفل من الموت بعد ابتلاعه "جنيها معدنيا" فى قنا

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:03 م
إنقاذ طفل من الموت بعد ابتلاعه "جنيها معدنيا" فى قنا إنقاذ طفل من الموت بعد ابتلاعه "جنيه معدنى" بقنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت مستشفى فرشوط المركزى شمالى محافظة قنا، اليوم السبت، نجاح المستشفى فى إنقاذ طفل بعد استخراج عملة معدنية "جنيه" كان قد ابتلعها.

وأشار بيان فرشوط المركزى، إلى أنه حضر الطفل م.ص.8 أعوام، من قرية رفاعة إلى قسم الاستقبال يعانى من اختناق شديد وضيق بالتنفس.

وأوضح بيان المستشفى، أن فريق الاستقبال والطوارئ استقبل الطفل وعمل الأشعة لتحديد مكان العملة، ونجحوا فى استخراجها، وإنقاذ حياة الطفل من الموت.

وكان لقى طفل مصرعه، مساء السبت، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالى قنا، إثر ابتلاعه بلية أثناء اللعب حيث تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع أحمد محمود عبد النعيم، 3 سنوات، مقيم بقرية الكرنم فى أبوتشت، بعدما ابتلع بلية، أدت إلى وفاته أثناء اللعب حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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اخبار مصر

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