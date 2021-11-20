إحصائية الشهر العقارى: إشهار 8600 محرر شخصيا وعينيا من يونيو وحتى سبتمبر 2021

كتب إبراهيم قاسم

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الإحصائية الشهرية للانجاز خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، والتى تتضمنت تحرير أكثر من 8600 محرر.

وتضمنت الإحصائية التى أعدتها مصلحة الشهر العقارى، أن عدد المحررات المشهرة بشكل شخصى خلال شهر يونيو بلغت 231 محررا، وخلال يوليو بلغت 2121 محررا، وخلال أغسطس بلغت 1685 محررا، وخلال سبتمبر بلغت 2209 محررا.

بينما بلغ عدد المحررات المقيدة فى السجل العينى الخاص بتسجيل العقارات خلال شهر يونيو بلغت 94 محررا، وخلال يوليو بلغت 702 محررا، وخلال أغسطس بلغت 645 محررا، وخلال سبتمبر بلغت 913 محررا.

ويعرف التوثيق قانونيا هو مجموعه الاجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور والقانون والموثق ملتزم ومسئول شرعا وقانونا وأخلاقيا ببحث الارادة وتلقيها والتحقق من الاهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود شكلا موضوعا للعقود المطلوب توثيقها ومدى مطابقتها للدستور والقانون النظام العام والآداب.

وتختص مكاتب التوثيق المصرية اختصاصا عاما في توثيق كافة انواع العقود والمحررات فطبقا لما هو معروف ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتكون من قطاعين أساسين:

اولا: التوثيق ويختص بتوثيق العقود والتوكيلات والعقود والبنوك والأحوال الشخصية.

ثانيا: التسجيل العقارى او السجل العينى ويختص بحقوق الملكية العقارية وهو عبارة مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.