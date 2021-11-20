إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج الهيروين فى السلام

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عاطل "مسجل خطر"، إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين- مبالغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.