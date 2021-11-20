ألمانيا لا تستبعد غلق كامل فى البلاد لن يستثنى منه الملقحين

أنس حبيب

قال وزير الصحة الألماني أن سيناريو الغلق التام غير مستبعد في ظل تفشى حالات الكورونا ولن يستثنى في حال فرضه الحاصلين على التطعيمات، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وجاءت تصريحات وزير الصحة "جينز سافن" في الوقت الذى فرضت فيه الجارة النمسا إغلاق عام بعد زيادة كبيرة في حالات الإصابات بفيروس كورونا. وقال سافن، "نحن نمر حاليا بموقف قد يستدعى إغلاق تام في البلاد"، مضيفا بأن البلد يشهد حاليا حالة طوارئ.

وقد أثارت تصريحات وزير الصحة الألماني تراجع حاد في الأسهم مما أثر على أداء اليورو، خاصة أن النمسا المجاورة كانت سباقة لتصبح أول بلد أوروبى يفرض غلق شامل في البلاد هذا الخريف، مع إجراءات لفرض اللقاح على كل المواطنين بحلول شهر فبىراير.

وكانت ألمانيا قد شهدت 52970 حالة و201 وفاة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الكلى لموتى الفيروس إلى 98739 فردا. وكانت المستشارة الألمانية المغادرة للمنصب "أنجيلا ميركل" قد وصفت الموجة الرابعة من الفيروس بالدراماتيكية للزيادة الكبيرة في عدد الحالات المصابة.

وأضافت ميركل أن ازدحام المستشفيات ينذر بغلق كامل، مشيرة إلى أن متلقى اللقاح أو من تعافوا من الفيروس قد يُستثنوا من هذا الغلق المرتقب، هذا على الرغم أن القرار حاليا بيد البرلمان الألماني، وقد طالب المجلس شركات الدواء بالتوصل إلى علاجات أقوى للفيروس.