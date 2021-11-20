أخبار مصر.. التموين: توفير مخزون استراتيجى من الدقيق بمخابز المحافظات المعرضة للأمطار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب الممطرة الآن على القاهرة والدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

سقوط أمطار رعدية غزيرة على منطقتي الهرم وفيصل

شهدت منطقتا فيصل والهرم أمطارًا غزيرة رعدية منذ قليل أغرقت الشوارع، وتحولت الشوارع الجانبية إلى برك من المياه والطين أعاقت حركة المواطنين، فيما احتمى المواطنون من الأمطار داخل المنازل.

كثافات مرورية بسبب سقوط شجرة على محور الأوتوستراد

تسبب سوء الأحوال الجوية و هطول الأمطار وشدة الرياح في سقوط شجرة في محور الأوتوستراد بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات للمواطنين في الشارع أو تلفيات في السيارات على جانبي الطريق، وأدى الى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقلت الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

المرور: تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار على الطرق وطوارئ في غرف العمليات

تتمركز سيارات الشفط المنتشرة على الطرق السريعة والدائرية والأنفاق، للقيام بعمليات سحب المياه فى حالة ظهور أى تراكمات مع تواجد الخدمات لتنظيم حركة السيارات مرة أخرى، حيث تتواجد سيارات الشفط بمحيط تراكمات المياه تمهيدا لشفطها.

شكرى: هناك اعتراف دولى بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولى والإقليمى

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك اعتراف دولي بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت كمتحدث رئيسي في جلسة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول"، وذلك في إطار مشاركته الحالية في أعمال الدورة السابعة عشر لحوار المنامة.

الأرصاد: سحب وغيوم تغطى سماء القاهرة الكبرى وأمطار بمناطق متفرقة

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات أمطار على عدة مناطق وسط غيوم وتكاثر السحب الممطرة على أغلب أنحاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسقوط أمطار ما بين الحين والآخر .

شكري يلقى كلمة بعنوان "تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول" بحوار المنامة

ألقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ اليوم السبت، كلمة فى الجلسة العامة الرابعة المعنونة "تعددية الأطراف والأمن الإقليمى فى إطار متحول"، بحوار المنامة.‬

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة الآن على الوجه البحرى والدلتا وجنوب وغرب القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا وجنوب وغرب القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الأوقاف: افتتاح 31 مسجدًا وفرش 358 آخر ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 42 مسجدًا، منها 31 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة، و16 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و(15) مسجدًا آخر صيانة وترميمًا، إضافة إلى (11) مسجدًا آخر منها (9) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (335) مسجدًا، منها (290) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(45) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهى على النحو التالي:

مصر تدين اقتحام الحوثى لمجمع يتبع سفارة واشنطن لدى صنعاء

أدانت مصر اليوم السبت، اقتحام الحوثي للمجمع الذي كان يُستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها لعدد من الموظفين المحليين بالسفارة، باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على حُرمة البعثات الدبلوماسية.

التموين: توفير مخزون استراتيجى من الدقيق بمخابز المحافظات المعرضة للأمطار

أكد الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، متابعته للمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التى ‏تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، كما وجه ‏مديرى المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها.

مجلس القضاء الأعلى يبدأ تلقى ملفات تعيين عضوات في المحاكم الابتدائية اليوم

بدأت اليوم السبت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، تلقى ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، والذى يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر المقبل.

الفريق التراس: يجب أن تكون أفريقيا شريكا فعالا فى الاقتصاد العالمى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع الكوميسا وزيادة حجم الإستثمارات والتبادل التجارى المشترك، مشيرا أن أفريقيا لابد أن تأخذ مكانتها المستحقة على خريطة العالم وتصبح شريكاً فعالً فى الاقتصاد العالمى، حيث بحث اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،و "باتريك راجولينا"، وزير خارجية جمهورية مدغشقر، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الإقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، وشارك في المباحثات وفدا رفيع المستوي برئاسة وزير خارجية مدغشقر، ضم Maminiaina Ravatomanga المبعوث الشخصى لرئيس الجمهورية.

إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على النقطة المركزية للحصول على لقاح كورونا.. صور

شهدت نقطة التطعيم المركزية بجامعة القاهرة اليوم السبت، إقبالا كثيفا من الطلاب على نقطة التطعيم المركزية للحصول على تطعيم لقاح كورونا، حيث توافد الطلاب الوافدين بالجامعة وطلاب الجامعة المصريين على منقطعة التطعيم.

الأرصاد: غدا استقرار نسبى بحالة الطقس وأمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، تخف حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التعليم العالى: مصر الأولى عربيا وإفريقيا فى أبحاث كورونا بإجمالى 1613 دراسة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الجهود البحثية للعلماء والباحثين المصريين في الدراسات والبحوث المُرتبطة بكورونا، في المجلات المُفهرسة عالميًا.

فحص 50 ألف منتفع بالتأمين الصحى الشامل ضمن حملة "انزل واطمن" فى بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 50 ألف مواطن ضمن حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

عدم استقرار وانخفاض بالحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 20 نوفمبر إلى الخميس المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.