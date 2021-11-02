ضبط 45 طن أعلاف وخامات مجهولة المصدر بحملة تموينية فى مركز بلقاس بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عبد الوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، بالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط الصناعى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقد تشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم وعضوية أحمد مجدى المفتش بالمديرية وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وأسفرت الحملة عن ضبط تحرير محضر برقم 15035 لسنة 2021 جنح بلقاس ضد صاحب مصنع أعلاف وتم التحفظ على 45 طن أعلاف وخامات وذلك لاستخدام مخلفات الأرز وبذرة الكتان وبذرة البلاط والملح الخشن ومولاس وجميع الخامات غير مدون عليها أي بيانات تفيد الإنتاج أو الصلاحية أو مصدرها، ويتم تعبئة الاعلاف داخل شكائر بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية ويوجد غش و تضليل في مواصفات الأعلاف المدونة على الشكائر ولعدم وجود سجل صناعي وعلية تم سحب عينة من انتاج المصنع على ذمة المحضر لحين صدور قرار النيابة العامة.